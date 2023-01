“Oggi, come sempre, l’Ucraina onora la memoria di milioni di vittime dell’Olocausto. Sappiamo e ricordiamo che, insieme, l’indifferenza e l’odio uccidono”. Lo ha detto, in un video diffuso sui social, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, celebrando la Giornata internazionale delle vittime dell’Olocausto.

mgg/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)