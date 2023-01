“E’ necessario mettere mano alle cose che non funzionano, sicuramente quello che non funziona è un certo utilizzo delle intercettazioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della visita in Algeria, rispondendo a una domanda sulle intercettazioni. Meloni ha ribadito poi la sua “piena fiducia” nel ministro della Giustizia Carlo Nordio.

sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)