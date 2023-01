Andy Warhol al Maga di Gallarate

Per oltre quattro mesi, dal 22 gennaio al 18 giugno 2023, il MA*GA di Gallarate (Va) ospita un’antologica dedicata ad Andy Warhol (1928-1987), uno dei vertici assoluti dell’arte e della cultura del Novecento.

La mostra, curata da Maurizio Vanni ed Emma Zanella racconta la multiforme e ricca produzione del padre della Pop Art americana che, durante la sua lunga carriera, è stato pittore, illustratore, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo, regista, direttore della fotografia ed egli stesso attore, figura che ha radicalmente mutato il modo di vedere e percepire la società contemporanea.

La rassegna, dal titolo Andy Warhol. Serial Identity, per sottolineare quanto la sua ricerca sia caratterizzata dall’assoluta poliedricità e dal desiderio di trasformazione, ripercorre attraverso oltre 200 opere (provenienti anche da istituzioni internazionali come The Andy Warhol Museum di Pittsburgh e l’archivio di Ronald Nameth) l’intero universo creativo di Warhol, dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop dove i protagonisti principali sono i personaggi celebri, come musicisti, registri, designer, politici, attori, ai brand commerciali delle grandi aziende, diventati icone di un nuovo modo di vivere e di consumare, elementi banali della quotidianità elevati a icone contemporanee.

1 su 8

In mostra saranno esposti i famosi cicli di Andy Warhol come i Flowers, le Campbell’s Soup, i Death & Disasters, i ritratti di celebrità quali Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, Mao Tsê-tung, e la famosa serie Ladies and Gentlemen, oltre a un corpus di opere e materiali relativi a non meno importanti produzioni di Warhol come quelle legate all’editoria e alla grafica delle copertine di dischi. L’artista infatti realizza, oltre ai più noti libri d’artista, libri biografici scritti in prima persona e progetta interamente i cataloghi di alcune sue esposizioni personali; la passione per la carta stampata inoltre lo porta a fondare la famosa e longeva rivista Interview.

La mostra intreccerà diversi livelli narrativi e condurrà lo spettatore a cogliere gli aspetti meno scontati della sua opera: la ricerca di identità sempre diverse che l’artista voleva dare di sé; l’ansia di sperimentazione dei linguaggi artistici che fluiscono continuamente gli uni negli altri; la profonda connessione della sua opera con il mondo della musica, dell’editoria, della cinematografia, temi che avranno grande riscontro in mostra anche grazie alla collaborazione con il The Andy Warhol Museum di Pittsburgh per i Silent Movie e gli Screen Tests e gli straordinari estratti della programmazione dell’Andy Warhol TV.

Il progetto espositivo è reso speciale e unico dall’ampia sezione dedicata alla sperimentazione e all’investigazione di Warhol nei confronti del processo del filmare e del venire filmati; sono esposti in versione integrale Empire (1964) (8 ore e 5 minuti), la famosa ripresa dell’Empire State Building dal tramonto all’alba; Kiss (1963-1964) (58 minuti), messa in sequenza di baci scambiati da coppie etero e omosessuali; quattro Screen Tests – Salvador Dalì, Bob Dylan, Lou Reed (Coke) ed Edie Sedgwick – riprese a camera fissa realizzate puntando la macchina da presa su chi andava a visitare la Factory.

Dal Museo di Pittsburgh sono arrivati in prestito anche i cinque episodi di Andy Warhol’s Fifteen Minutes, prodotti per l’iconica Andy Warhol TV che va in onda dal 1985 al 1987, e i tre spezzoni video del 1981 per il Saturday Night Live, lo show tv più famoso d’America, considerati i vertici dell’opera televisiva warholiana.

Questa sezione verrà ulteriormente amplificata all’Aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1 – La Porta di Milano con Andy Warhol’s T.V. – Special Project, una co-produzione video realizzata da MA*GA, MEET Digital Culture Center e SEA, dedicata alle produzioni televisive dell’iconico artista padre della Pop Art americana. I programmi ideati da Warhol sono concepiti come un dinamico montaggio di interviste alle celebrità dell’universo pop, sfilate di moda e hit musicali. La compilation offre uno spaccato della scena artistica internazionale degli anni ’80 incrociando volti, luoghi opere che Warhol ha selezionato, esaltandone i momenti salienti.

Per la prima volta in Italia è inoltre esposta la straordinaria video installazione del fotografo e regista americano Ronald Nameth nata della performance Exploding Plastic Inevitable orchestrata da Warhol con i Velvet Underground e Nico. Dall’aprile del 1966 al maggio dell’anno successivo l’Exploding Plastic Inevitable andò in scena, con altalenante successo di pubblico e critica, in diverse città americane: da New York a Los Angeles, da San Francisco a Chicago, a Provincetown. Lo show, una vera e propria performance mix mediale ante litteram, vedeva Warhol manipolare le luci e le immagini nell’ambiente, per sperimentare e ricreare un ambiente psichedelico immersivo e le esperienze visive dell’acido lisergico, mentre i Velvet Underground e Nico si esibivano dal vivo vestiti completamente di bianco, fungendo da supporto mobile per le proiezioni di film e diapositive con varie immagini e colori.

Il film, dedicato allo spettacolo e girato nel giugno del 1966 da Ronald Nameth in occasione della presentazione dello show presso il Poor Richard’s di Chicago, si presenta come una proiezione multicanale ambientale e immersiva e costituisce l’unica fonte completa di documentazione della performance, concessa in prestito in esclusiva al MA*GA dall’archivio di Ronald Nameth con la collaborazione del MACBA di Barcellona.

Il personale e sentito rapporto di Warhol con la musica emergerà anche dalle cover di dischi che l’artista realizzerà fin dagli anni cinquanta e per tutta la vita, dalle cover dedicate alla musica classica e al Jazz degli anni quaranta e cinquanta alle ben più celebri copertine dei dischi dei Velvet Underground e Nico, Rolling Stones, John Cale, Liza Minnelli, Aretha Franklin, The Smiths, Debbie Harry, Loredana Bertè, solo per citare alcune collaborazioni note.

ANDY WARHOL. Serial Identity

Gallarate (VA), Museo MA*GA (via E. De Magri 1)

22 gennaio – 18 giugno 2023

A cura di

Maurizio Vanni ed Emma Zanella

Museo MA*GA

T 0331 706011; info@museomaga.it; www.museomaga.it

Orari:

martedì- mercoledì- giovedì, 10.00 – 19.00;

venerdì 10.00- 20.00;

sabato – domenica 11.00 – 20.00;

lunedì chiuso

Ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura.

È possibile acquistare in prevendita online sul sito TicketOne.it oppure alla biglietteria del Museo. L’accesso senza prenotazione è garantito solo in caso di posti disponibili.

Tariffe Biglietti:

open: € 14,00; intero: € 12,00; ridotto: € 10,00 (Under 26 anni; Over 70 anni; soci FAI e Touring Club; Ordine degli Architetti Varese; tesserati Italia Nostra; soci Cai Lombardia; dipendenti Engel & Völkers; dipendenti Camal Srl); ridotto gruppi da 15 a 25 persone: € 10,00; ridotto speciale: € 8,00 (under 18 anni; residenti a Gallarate; soci Amici Museo Bodini; docenti; dipendenti Ricola; dipendenti Lamberti S.p.A.; dipendenti Banca Generali Private; dipendenti Sea; dipendenti Saporiti Italia; Il diritto alla riduzione sarà concesso mediante esibizione presso la biglietteria del museo di idoneo documento); Ridotto per gruppi scuole da 15 a 25 persone: € 7,00; Gratuito (under 11 anni; persone diversamente abili con accompagnatore; soci ICOM; AMICI del MA*GA; AMACI; MART Membership; Club GAMeC; abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta; giornalisti accreditati con tesserino in corso di validità; possessori ticket omaggio cartaceo MA*GA; 1 insegnante ogni 10 alunni, guide turistiche abilitate. Il diritto alla riduzione sarà concesso mediante esibizione presso la biglietteria del museo di idoneo documento).