Human Week al Municipio 3, per una società più umana

Human Week è una rassegna di eventi per una società più umana, a partire dai quartieri. L’iniziativa è promossa dal municipio 3 di Milano in concomitanza con la Giornata Internazionale della Nonviolenza (che si celebra proprio oggi 2 ottobre) e si tiene fino al 9 ottobre in diversi luoghi della zona nord est, tra Porta Venezia, Città Studi e Lambrate. L’obiettivo è promuovere la cultura dell’incontro, della gestione dei conflitti e della sostenibilità, per costruire una comunità più umana e solidale, a partire dalle reti di quartiere.

L’iniziativa nasce nell’ambito dellla HumanZone della zona 3 di Milano, una realtà unica nel suo genere in città, che raggruppa una quarantina tra associazioni, centri di aggregazione giovanile, scuole, ma anche commercianti e singoli cittadini, tutti impegnati a promuovere nel proprio quartiere il dialogo e il rispetto per la diversità dell’altro e per l’ambiente. Una rete che nel 2019, insieme al Municipio 3, ha dato vita al primo Tavolo municipale permanente per la Nonviolenza.

Quest’anno la Human week, giunta alla sua quarta edizione, si intitola SocialiSiamo: un nome che fa appello alla partecipazione e alla vicinanza, un invito a ribellarsi all’individualismo e all’indifferenza.

