“Menotti in Sormani”, tra musica, teatro e contaminazioni

Terza edizione della Rassegna Menotti in Sormani 2022 inserita nel palinsesto culturale “Milano è Viva”, che abiterà il Cortile d’Onore di Palazzo Sormani dal 4 luglio al 3 agosto. Un percorso tra la narrazione teatrale, la musica, le contaminazioni, la comicità d’autore con produzioni e ospiti di prestigio che anche quest’anno hanno accettato la scommessa di un teatro “senza filtri” con proposte originali e di qualità. La musica e il teatro musicale con 2 omaggi a Lucio Dalla, PEPPE SERVILLO ne Il giorno ha 5 teste e DARIO DE LUCA per la produzione di Scena Verticale con Aspettiamo senza avere paura, domani. Un viaggio nella musica popolare con i RADICANTO, forse il gruppo che più di tutti ha segnato la discografia e la musica italiana con la loro miscela tra la tradizione rivisitata e la canzone d’autore. Ancora un progetto di contaminazione con DANILO ROSSI e un

gruppo di musicisti zingari per New Gipsy Project. Musica e ironia con la storica BANDA OSIRIS, una delle massime espressioni della comicità nel teatro musicale. Il teatro di narrazione e la comicità d’autore con ospiti come ANTONIO REZZA, PAOLO ROSSI, MARCO BALIANI, ARIANNA SCOMMEGNA, ROMINA MONDELLO, GIANLUIGI FOGACCI e CARLOTTA PROIETTI e il giovane attore/autore ANTONIO PERRETTA che ha particolarmente colpito il

pubblico del Teatro Menotti durante la rassegna CONTEMPORANEA. Due omaggi inoltre ai grandi autori, a Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita, con uno studio su ALÌ DAGLI OCCHI AZZURRI tra parola, danza e musica per la drammaturgia e la regia di Emilio Russo e la coreografia di Monica Casadei e a Giovanni Verga nel centenario della sua morte con un progetto in collaborazione con Lorenzo Muscoso. Due spettacoli ambientalisti

come POSSIAMO SALVARE IL MONDO PRIMA DI CENA versione teatrale autorizzato del best seller di Jonathan Safran Foer e Teatro da mangiare della straordinaria compagnia del TEATRO DELLE ARIETTE con un vero e proprio invito a cena con teatro per discutere di condivisione, sostenibilità e natura. Ricca anche la partecipazione di artisti e compagnie dell’area milanese e lombardo

I primi appuntamenti:

Lunedì 4 luglio ore 19.30

Banda Osiris

LE DOLENTI NOTE

Martedì 5 luglio ore 19.30

Dario Napoli

DARIO NAPOLI TRIO

Mercoledì 6 luglio ore 19.30

Davide Verazzani

SENZA PASSARE DAL VIA

Giovedì 7 luglio ore 19.30

Peppe Servillo e Anidride Solforosa

IL GIORNO AVEVA 5 TESTE