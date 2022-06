Tasso di positività al 22,6%, ricoveri in aumento

A fronte di 41.073 tamponi, sono 9.301 i nuovi positivi. Due i decessi. Due pazienti in più in terapia intensiva e 37 ingressi nei reparti ordinari.

A fronte di 41.073 tamponi effettuati, sono 9.301 i nuovi positivi (22,6%). Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 18 (+2). I ricoverati non in terapia intensiva sono 675 (+37). Si registrano 2 nuovi decessi. A Milano e provincia i nuovi casi sono 3.845 di cui 1.660 a Milano città. Lo comunica Regione Lombardia.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 41.073

– i nuovi casi positivi: 9.301

– in terapia intensiva: 18 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 675 (+37)

– i decessi, totale complessivo: 40.738 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.845 di cui 1.660 a Milano città;

Bergamo: 546;

Brescia: 1.072;

Como: 468;

Cremona: 273;

Lecco: 249;

Lodi: 162;

Mantova: 314;

Monza e Brianza: 838;

Pavia: 421;

Sondrio: 86;

Varese: 742.

Aumenta la circolazione del virus SarsCoV2 in Italia nell’ultima settimana e cresce la diffusione della sottovariante Omicron BA.5 più contagiosa. E gli effetti in termini di pressione sugli ospedali si fanno già sentire: si ferma, infatti, il rallentamento dei ricoveri e la curva è ora sostanzialmente piatta, mentre in 7 giorni sono più che raddoppiate le ospedalizzazioni tra i bambini. A questo quadro si affianca la preoccupazione legata alla ancora bassa percentuale, che si attesta al 27%, di soggetti fragili che hanno fatto la quarta dose di vaccino anti-Covid consigliata. A confermare l’inversione di trend in atto ormai da vari giorni è il rapporto settimanale della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso).