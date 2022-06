Una famiglia missionaria a Milano

Marco Gibelli, 43 anni, e Lucia Truttero, 35 anni, insieme ai loro 4 figli vivono nella canonica della parrocchia di Sant'Eugenio a Milano. La loro casa è un punto di riferimento per tante persone. Fanno parte del gruppo di "famiglie missionarie a chilometro zero". Sabato saranno in piazza Duomo all'incontro con l'Arcivescovo Delpini.

Marco Gibelli, 43 anni, e Lucia Truttero, 35 anni, insieme ai loro 4 figli vivono nella canonica della parrocchia di Sant’Eugenio a Milano. La loro casa è aperta a chi ha bisogno ed è un punto di riferimento per tante persone. E’ la scelta che hanno fatto come coppia e come famiglia dal 2016. Fanno parte del gruppo di “famiglie missionarie a chilometro zero”, una trentina nella Diocesi di Milano. Sabato prossimo 18 giugno Marco e Lucia parteciperanno all’evento “Sante Subito- Famiglie 2022” in piazza Duomo a Milano, insieme a molte altre famiglie, in preparazione all’incontro mondiale di Roma in programma dal 22 al 26 giugno. L’appuntamento di Milano sarà aperto a tutti: sarà presente l’Arcivescovo Mario Delpini. A condurre, Giovanni Scifoni attore noto per la partecipazione alla serie “Doc”.

Ascolta l’intervista a Marco e Lucia.