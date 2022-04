Bowie rivive: dal 2 Aprile la mostra di Kent agli Arcimboldi

A Milano è tempo di DAVID BOWIE!

Parte la mostra “DAVID BOWIE the PASSENGER”. By Andrew Kent.

Con l’allestimento scenografico in uno dei foyer del teatro, la magica mostra racconta, attraverso le immagini e le memorie del fotografo americano Andrew Kent, un periodo specifico nella vita di David Bowie, tra il 1975 e il 1976, quando il Duca Bianco decise di lasciarsi alle spalle l’esperienza americana, culminata con il successo di un LP come “Young Americans” e le riprese del film “L’uomo che cadde sulla terra”, per tornare nella natìa Europa e rifondare la sua carriera dove si sentiva a casa.

Berlino fu la città prescelta, nonostante a Londra – la sua cittànatale – ci fossero i segnali di un’altra rivoluzione imminente: il Punk. L’ex-capitale del Terzo Reichnon poteva non esercitare un certo fascino su Bowie anche per via del muro che divideva due mondi: Est e Ovest, Capitalismo e Comunismo. Una frontiera costruita nel cuore della cittàa creare una frizione costante, nella quale artisti come lui, e come l’amico fraterno Iggy Pop, trovavano ispirazione. Musica europea: decadente, morbosa, malinconiche rarefatta in alcuni casi, l’ennesima rivoluzione annunciata, nel tentativo appunto di cambiare il mondo e il suo mondo.

Durante il tour promozionale del suo ultimo album, “Station to Station”, Bowie era diventato “The Thin White Duke” ovvero “Il Sottile Duca Bianco”: un elegante, sofisticato, pallido – ed eccessivamente scavato in viso – crooner con camicia bianca, panciotto e pantaloni neri. Un antistyle per eccellenza che nasceva dalla mente non convenzionale di un artista che aveva espanso i confini del pop, introducendo nuovi elementi come la performance, costumi di scena che avrebbero influenzato la moda, la letteratura, la politica e una teatralità prima sconosciuta in quel contesto. Le fotografie e le testimonianze di Andrew Kent che compongono questa mostra raccontano quel periodo concitato nel quale tutto stava di nuovo cambiando sia per Bowie che per il mondo attorno a lui.

Scatti dal palco ma anche testimonianze di quel frenetico viaggiare, soprattutto in treno e nave (Bowie infatti detestava volare in quegli anni) per raggiungere quei luoghi dove la maggior parte delle persone comuni non poteva andare, come ad esempio il Blocco Sovietico, breve soggiorno di cui rimangono alcuni snapshot diun istante unico,davanti al Cremlinoo al Mausoleo di Lenin…

Un’anteprima italiana, in 60 scatti, diversi cimeli e documenti originali provenienti dall’archivio di Kent. Accanto al percorso fotografico verranno fedelmente e filologicamente ricostruiti gli ambienti protagonisti della avventura Europea di Bowie a metà degli anni ’70: dal vagone del treno che lo portò fino a Mosca, alla sua stanza di albergo a Parigi. E ancora abiti, microfoni, macchine fotografiche, dischi, modellini, manifesti, memorabilia varia e proiezioni completano la mostra accompagnando il visitatore in un viaggio spettacolare ed immersivo all’interno di una delle parentesi più affascinanti della carriera dell’icona della cultura popolare.

Oltre altre all’aspetto emozionale, la mostra è anche occasione di approfondimento, sia per il grande pubblico che per i fan più appassionati: con un’analisi scientifica attraverso le memorie dei fatti fino ad ora poco conosciuti che svelano dettagli inediti della carriera di Bowie.

La mostra “DAVID BOWIE the PASSENGER” si terrà al TAM Teatro Arcimboldi Milano, il luogo di eccellenza dello spettacolo dal vivo, ma anche un hub culturale dove Teatro, Arte e Musica si rincorrono e si fondono.

Un percorso artistico che ha già ospitato, con grande attenzione da parte del pubblico e della stampa, mostre d’arte e che continua a essere tra i palcoscenici prediletti dei dai grandi artisti italiani e internazionali.

Andrew Kent (Los Angeles, 20 febbraio 1948) è un acclamato fotografo che ha creato molte delle immagini più iconiche delle superstar del rock degli anni ’70, tra cui Freddie Mercury, Elton John, Jim Morrison, KISS, Iggy Pop e Frank Zappa, anche se indubbiamente, la collaborazione più importantedi Kent è stata con David Bowie dal 1975 al 1978. La mostra è prodotta da Navigare Srl e Show Bees Srl, a cura di Vittoria Mainoldi e Maurizio Guidoni per ONO ARTE.

Sito web ufficiale: www.mostradavidbowie.it

