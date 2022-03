In Lombardia 2.336 positivi e 13 decessi

In aumento i ricoveri nei reparti, invariati quelli in terapia intensiva. Il tasso di positività sale al 10,7%.

A fronte di 21.697 tamponi effettuati, sono 2.336 i nuovi positivi (10,7%). Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 73 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 786 (+24). Si registrano 13 nuovi decessi. A Milano e provincia ci sono 874 nuovi casi di cui 488 a Milano città.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 21.697

– i nuovi casi positivi: 2.336

– in terapia intensiva: 73 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 786 (+24)

– i decessi, totale complessivo: 38.952 (+13)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 874 di cui 488 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 301;

Como: 172;

Cremona: 52;

Lecco: 49;

Lodi: 28;

Mantova: 69;

Monza e Brianza: 202;

Pavia: 113;

Sondrio: 16;

Varese: 218.