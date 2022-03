Ucraina, Milano lancia un sit-in sabato all’Arco della Pace

Un sit-in per l’Ucraina, “un appello alla città affinché insieme ci si stringa intorno al popolo ucraino per chiedere la fine della guerra”. A lanciare l’iniziativa “Arco per la Pace, Milano contro la guerra”, prevista sabato 19 marzo, alle 18, è tutta l’aula di palazzo Marino. Il monumento sarà illuminato di giallo e blu. “Una manifestazione che fa seguito all’approvazione all’unanimità da parte delle consigliere e dei consiglieri dell’Ordine del giorno di condanna contro l’invasione Russa – spiega un comunicato -. Come Consiglio comunale di Milano lanciamo un appello a tutta la nostra città per stringerci insieme attorno al popolo democratico dell’Ucraina aggredito dall’invasione condotta da Vladimir Putin”.

Sulla guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina una settimana fa il Consiglio comunale ha approvato un Ordine del giorno che prevede, tra le altre cose, l’istituzione di un Fondo economico a sostegno della popolazione ucraina, sull’esempio di quanto già avvenuto per l’emergenza Covid, la promozione di azioni di accoglienza diffusa e l’invio di medicinali nelle città e nei luoghi assediati.