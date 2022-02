Continua il calo dei ricoveri, 59 i decessi

A fronte di 71.286 tamponi effettuati, sono 5.413 i nuovi positivi al Covid (7,5%) nelle ultime 24 ore in Lombardia. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-126). I decessi sono 59 per un totale complessivo di 38.237 dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I nuovi casi per provincia sono a Milano 1.679 di cui 716 in città, a Bergamo 461, a Brescia 778, a Como 356, Cremona 194, a Lecco 125, a Lodi 100, a Mantova 305, a Monza e Brianza 427, a Pavia 338, a Sondrio 92 e a Varese 408.