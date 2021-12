Covid, in Lombardia i nuovi positivi sono 32.696 (15,5%)

I ricoverati in terapia intensiva sono 191 (-2), mentre i ricoverati nei reparti sono 1.831 (+133) Si registrano 28 nuovi decessi.

A fronte di 209.685 tamponi effettuati, sono 32.696 i nuovi positivi (15,5%). Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 191 (-2). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.831 (+133) Si registrano 28 nuovi decessi. A Milano e provincia ci sono 13.650 nuovi casi di cui 5.152 a Milano città; Bergamo: 2.466; Brescia: 2.757; Como: 1.341; Cremona: 891; Lecco: 814; Lodi: 1.052;

Mantova: 708; Monza e Brianza: 3.388; Pavia: 1.807; Sondrio: 314; Varese: 2.553.