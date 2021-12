Capodanno a Brescia: ecco gli appuntamenti in programma per venerdì 31 dicembre, notte di San Silvestro.

CHIOSTRO SAN SALVATORE – 21.30 (Basilica di San Salvatore e coro delle monache in caso di maltempo)

Concerto di NILZA COSTA QUARTET

Un quartetto musicale per vivere un appassionante viaggio nella migliore World Music che contamina l’Afro-Jazz con Samba, Blues e ipnotiche atmosfere. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, entro il 30 dicembre alle 17, fino a esaurimento dei posti disponibili. Accesso da via Pia Marta 4. Info e prenotazioni: Cup Museo di Santa Giulia 030.2977833/34 – santagiulia@bresciamusei.com La prenotazione si considera valida previo ritiro del coupon presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia. Super Green Pass richiesto.

TEATRO ROMANO – 21.30

(White Room Museo di Santa Giulia in caso di maltempo)

Concerto dei PULSAR ENSEMBLE

Ensemble composto da cinque musicisti con un set inusuale e variegato di batterie, percussioni intonate e non, sintetizzatori, campionatori e live electronics. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, entro il 30 dicembre alle 17, fino a esaurimento dei posti disponibili. Accesso: Per il Teatro Romano da Vicolo del Fontanone – per White Room (in caso di maltempo) da via Musei 81.

Info e prenotazioni: Cup Museo di Santa Giulia 030.2977833/34 – santagiulia@bresciamusei.com La prenotazione si considera valida previo ritiro del coupon presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia. Super Green Pass richiesto

MO.CA. – 21.30

(Auditorium San Barnaba in caso di maltempo)

Concerto degli HELL SPET COUNTRY BAND – in collaborazione con Associazione Festa della Musica

La band propone un set coinvolgente con un beat frenetico e musica country. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, entro il 30 dicembre alle 17, fino a esaurimento dei posti disponibili. Info e prenotazioni: www.festadellamusicabrescia.it/la-festa/prenotazioni/capodanno-hell-spet-2021/ Super Green Pass richiesto

TEATRO SOCIALE – 21.30

ROMEO E GIULIETTA – L’amore è saltimbanco – a cura di Centro Teatrale Bresciano

Una prova aperta, alla maniera dei comici del Sogno di una notte di mezza estate, dove la storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime. Info e biglietti: 030.2808600 – biglietteria@centroteatralebresciano.it – www.centroteatralebresciano.it Super Green Pass richiesto

INFORMAZIONI UTILI:

Per consentire un ordinato e regolare rientro alle abitazioni private nella notte di Capodanno il servizio Metrobus è previsto con orario prolungato con ultima partenza dai capolinea all’una di sabato 1 gennaio 2022. L’ingresso ai luoghi degli eventi è consentito previa prenotazione obbligatoria o acquisto biglietti e sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili. Per la partecipazione agli eventi è richiesto il possesso e l’esibizione del Super Green Pass. Le regole di partecipazione potranno subire variazioni a seguito dell’emanazione di ulteriori normative, emanate in materia di contenimento del virus Covid-19, che dovessero sopravvenire entro la data di svolgimento degli eventi.