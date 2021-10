Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-3) mentre aumentano di 1 in terapia intensiva (46 in totale). A fronte di 97.538 tamponi effettuati, sono 510 i nuovi positivi (0,5%). I decessi sono stati 4 (totale complessivo: 34.152). I nuovi casi per provincia: Milano: 159 di cui 76 a Milano città; Bergamo: 37; Brescia: 59; Como: 17; Cremona: 24; Lecco: 2; Lodi: 7; Mantova: 22; Monza e Brianza: 63; Pavia: 30; Sondrio: 8; Varese: 52.