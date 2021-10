Discoteca ‘abusiva’ e nessun controllo Covid, denunciato il titolare

La Polizia di Stato ha denunciato sabato scorso il titolare di un locale di via Macconago a Milano per “apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento”: al’interno di una tensostruttura, infatti, gli agenti hanno accertato la presenza di circa 300 persone che ballavano. Lo rende noto un comunicato della Questura. I presenti erano senza mascherina e gli addetti all’ingresso non verificavano il possesso del green pass. Intorno alle ore 4.30 i poliziotti hanno posto fine alla festa. Il titolare del locale, un italiano di 34 anni, è stato indagato in stato di libertà per aver aperto un locale di pubblico spettacolo senza la prevista licenza di agibilità ed è stato inoltre sanzionato amministrativamente per aver svolto l’attività di trattenimenti danzanti in difetto della relativa autorizzazione comunale. Da successivi accertamenti è emerso anche che nella struttura si somministravano bevande senza autorizzazione. Nei suoi confronti sono dunque scattate anche sanzioni amministrative.