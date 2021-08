L’estate è tempo di vacanze ma anche di cultura. Sono numerosi i musei aperti a Ferragosto in Lombardia. L’assessore regionale alla Cultura, Stefano Bruno Galli, invita lombardi e turisti a visitarli. “La stragrande maggioranza dei 600 musei lombardi – ha evidenziato l’assessore – saranno aperti. Le principali sedi museali, ben conosciute al pubblico per importanza ed opere presenti, saranno pronte ad accogliere nuovi visitatori e appassionati estimatori”. “Il mio personale invito – ha detto ancora Galli – è rivolto ai turisti che hanno scelto la Lombardia per trascorrere le loro vacanze estive e, anche, ai cittadini lombardi che vogliono concedersi qualche ora per apprezzare le bellezze che custodiamo nei nostri presidi culturali che il mondo ci invidia”.

In particolare, tra i musei che resteranno aperti nella giornata di domenica, 15 agosto, Festa dell’Assunta, segnaliamo:

Bergamo Galleria d’arte Moderna e Contemporanea

Bergamo Pinacoteca dell’accademia Carrara

Brescia Musei Civici arte e storia

Gardone Riviera Il Vittoriale degli Italiani

Lonato Museo casa del Podestà

Temu’ Museo della guerra bianca In Adamello

Tremezzina Museo villa del Balbianello

Tremezzina Villa Carlotta

Cremona Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari

Cremona Museo civico Ala Ponzone

Varenna casa Museo ‘Villa Monastero’

Milano Adi Design Museum Compasso D’oro

Milano Galleria d’arte Moderna

Milano Gallerie d’italia – Piazza Scala

Milano La Triennale di Milano

Milano Museo del Duomo

Milano Museo del Novecento

Milano Museo delle Culture – Area ex Ansaldo

Milano Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci

Milano Museo Villa Necchi Campiglio

Milano Pinacoteca Ambrosiana

Milano Museo di Storia Naturale

Milano Raccolte Artistiche del Castello

Mantova Museo Civico di Palazzo Te

Mantova Museo della Citta’

Mantova Museo di Palazzo D’arco

Vigevano Museo del Tesoro Del Duomo

Varese Musei Civici di Varese

Varese Museo Villa e Collezione Panza