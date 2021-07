Il mercoledì al Museo Poldi Pezzoli

L’estate al Museo Poldi Pezzoli porta con sè l’orario prolungato.

Ogni mercoledì, infatti, dal 14 luglio, la casa-museo è aperta dalle 13 alle 20 (l’orario rimarrà in vigore fino a mercoledì 1 settembre incluso). Un’occasione unica per chi lavora e resta in città di visitare una delle istituzioni milanesi più significative. Inoltre, durante tutto il periodo, verranno omaggiate le audioguide a tutti i visitatori del Poldi Pezzoli, includendole nel prezzo del biglietto.

La mostra-dossier Mantegna Ritrovato, presenta il capolavoro del museo, la Madonna con il Bambino di Andrea Mantegna, raccontandone le diverse fasi dell’intervento conservativo e le vicende collezionistiche. Anche questo mercoledì 28, sarà possibile visitare la collezione permanente del museo e le esposizioni temporanee “Mantegna Ritrovat”o (fino al 1 settembre) e “La forma del Tempo” (fino al 27 settembre) anche dopo il consueto orario di apertura.

La forma del Tempo racconta il rapporto dell’uomo con il tempo. La mostra, presenta una trentina di opere, tra orologi, sculture, codici e dipinti (tra gli autori: Tiziano, Gian Lorenzo Bernini, il Baciccio); fulcro dell’esposizione è una serie di preziosi orologi notturni italiani del Seicento, invenzione dei fratelli Campani per Papa Alessandro VII Chigi, con i quadranti dipinti con allegorie del tempo da famosi artisti barocchi.

Ogni mercoledì, alle ore 19.00 e alle ore 19.45, improvvisamente, le luci della terza sala della mostra La forma del Tempo si spegneranno e, come per magia, gli orologi notturni esposti si illumineranno al loro interno, permettendo di leggere l’orario anche al buio.

Inoltre, alle ore 18.30 e alle ore 19.15 sono previste due visite guidate alla mostra, incluse nel prezzo del biglietto. Si raccomanda la prenotazione inviando una mail a info@museopoldipezzoli.org