In Lombardia 438 casi e quattro decessi

Stabile il tasso di positività all’1,1% come ieri. Diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari, uno in più in terapia intensiva.

Su 38.089 tamponi effettuati sono 438 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività che rimane stabile all’1,1%, come ieri. Sono 31 i ricoverati in terapia intensiva (+1) mentre diminuiscono quelli negli altri reparti, che sono 136 (-7). I decessi sono quattro. Nelle province sono 165 i nuovi casi registrati nella Città metropolitana di Milano, 48 a Varese, 30 a Cremona, 29 in quella di Brescia, 27 nella provincia di Monza e Brianza, 24 a Bergamo, 20 a Como, 19 a Mantova, 17 a Pavia, 15 a Lodi, 3 a Sondrio, 1 a Lecco.