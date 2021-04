In libreria ‘Parassiti’, libro denuncia sull’evasione fiscale

Il 17 febbraio 2021 al Senato l’attuale presidente del Consiglio Draghi annunciava «un rinnovato e rafforzato impegno nell’azione di contrasto all’evasione fiscale». Impegno smentito appena un mese dopo con l’ennesimo condono a favore dei furboni del fisco. Centosette miliardi di euro, è la scandalosa cifra accertata dell’evasione fiscale in Italia. Con milioni di contribuenti disonesti che continuano a farla franca e a pesare sulle spalle dei cittadini che le tasse le pagano. Ma quanti sono esattamente gli evasori? Perché restano impuniti, con quali complicità politiche? E per quali ragioni l’amministrazione finanziaria non è in grado di contrastare i comportamenti illeciti? In un libro denuncia, tutto quello che c’è da sapere su uno dei più grandi scandali della Repubblica. Che mina la coesione democratica e che continua a sottrarre alle casse pubbliche risorse vitali per finanziare Stato sociale e debito pubblico. Con una carrellata su tutti i regali fatti agli evasori con condoni, scudi fiscali e rottamazioni varie. “ Ladri e complici: così gli italiani evadono (da sempre) il fisco” è il volume di Primo Di Nicola, Antonio Pitoni, Ilaria Proietti uscito per Paper First.

Ads