Covid, Lombardia: in aumento i positivi (5.174) e i ricoverati (+26 in terapia intensiva)

A fronte di 53.563 tamponi effettuati, sono 5.174 i nuovi positivi (9,6%). I guariti/dimessi sono 2.057. I ricoverati in terapia intensiva sono 532 (+26) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 4.735 (+190) Si sono registrati 59 decessi per un totale complessivodi 28.577 morti. I nuovi casi per provincia:Milano: 1.200 di cui 421 a Milano città; Bergamo: 372; Brescia: 1.114; Como: 403; Cremona: 170; Lecco: 180; Lodi: 80; Mantova: 291; Monza e Brianza: 475; Pavia: 313; Sondrio: 72; Varese: 378.

