Covid, Lombardia: calano i ricoveri, oltre ventimila i guariti e dimessi

Non solo continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-1) e nei reparti (-460), ma è anche record di guariti e dimessi (23.090) Il numero dei tamponi effettuati è 14.175 e 1.233 sono i nuovi positivi (8,6%). I decessi sono stati 69 (23.277 in totale).I ricoverati in terapia intensiva sono 766 mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 5.727. I nuovi casi per provincia: Milano: 336, di cui 108 a Milano città, Bergamo: 103, Brescia: 265, Como: 22, Cremona: 48, Lecco: 44, Lodi: 12, Mantova: 29, Monza e Brianza: 106, Pavia: 76, Sondrio: 2 e Varese: 150.