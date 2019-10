Tieni il palco arriva a Milano con 4 date

Tieni il Palco è un concorso musicale che da tre anni si svolge presso lo Shopville Gran Reno a Bologna con l’obiettivo di dare un’opportunità concreta ai musicisti mettendo a loro disposizione un palco (con impianto audio e luci e back line) per suonare davanti ad un pubblico e una giuria composta da esperti del settore. Quest’anno, la quarta edizione di Tieni il Palco approda anche a Milano con 4 date al Centro Milanofiori Musicisti e studenti di musica possono iscriversi gratuitamente sulla piattaforma www.tieniilpalco.it. Tra tutte le domande pervenute, l’organizzazione e i Direttori Artistici Franz Campi e Francesco Paracchini ne selezioneranno 20 che a gruppi di 5 (band o solisti) avranno la possibilità di esibirsi dal vivo il 2 – 9 – 16 – 23 novembre 2019. Ogni formazione avrà a disposizione 15 minuti per il proprio show case, con un progetto originale o di cover, per far ascoltare la propria musica al pubblico, agli amici e soprattutto alla giuria che alla fine decreterà i vincitori.

Per le 4 date che si svolgeranno al Centro Milanofiori con il Patrocinio del Comune di Assago, sono state attivate importanti collaborazioni con scuole di musica e centri di formazione, etichette discografiche, sale di registrazione, storiche riviste musicali e con il MEI (Meeting degli Indipendenti).

Le iscrizioni sulla piattaforma www.tieniilpalco.it. sono aperte dal 4 al 21 ottobre e possono partecipare musicisti provenienti da tutta Italia.