Blue Eyed Soul il nuovo album di Simply Red

I Simply Red sono tornati con ‘Blue Eyed Soul’, un nuovo album di dieci tracce di musica funky e soul. È il loro primo nuovo album in studio in quattro anni e il dodicesimo nella loro carriera ed è ora disponibile in sono tornati con, un nuovo album di dieci tracce di musica funky e soul. È il loro primo nuovo album in studio in quattro anni e il dodicesimo nella loro carriera ed è ora disponibile in pre-order

Il primo estratto ‘Thinking of You’, in radio da venerdì 6 settembre farà ricordare a tutti perché si sono innamorati per la prima volta della band, una melodia spumeggiante, creata da un corno e appartenente alla pista da ballo, accompagna l’inconfondibile voce di Mick Hucknall che qui dà il suo meglio.

Registrati a Londra ai British Grove Studios, tutti e dieci i brani sono stati scritti da Mick Hucknall e prodotti dal collaboratore di lunga data Andy Wright.

Ha gli occhi azzurri e una voce piena di soul, ed è la straordinaria voce di Hucknall che prende il centro della scena in questo disco. “Volevo spingere un pò più in là la mia voce, sfidarla un pò, darmi qualcosa per cui cantare davvero.”

Registrato come live, con pochi overdub, “Blue Eyed Soul” ha tratto ispirazione da classici funk e soul come: Isaac Hayes, Curtis Mayfield, James Brown, Bobby “Blue” Bland e Tower of Power.

“In questa fase della mia carriera, avrei potuto fare uno di quegli album oscuri e riflessivi che ripercorrono la mia vita e tutto quel genere di cose che le persone tendono a fare ad una certa età“, ammette Mick Hucknall. “Ma volevo fare qualcosa di incisivo. Ho voglia di divertirmi. “

Questa la tracklist di Blue Eyed Soul :