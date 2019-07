Foto del “METALITALIA FESTIVAL Day 2″ tenutosi presso il Live Club di Trezzo Sull’Adda (MILANO) il 02/06/2019.

Bill: Bad Bones, Speed Stroke, Rain, Hell In The Club, Crazy Lixx, Phil Campbell and The Bastard Sons, Hardcore Superstar, GOTTHARD.

Foto a cura di: Barbara Caserta