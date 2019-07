Canova, “Milano per sempre” il 7 settembre al Magnolia

Dopo 5 mesi in tour i Canova sono pronti a riabbracciare la propria città. “MILANO PER SEMPRE” non sarà soltanto un concerto, ma una grande festa di fine estate che si terrà il 7 settembre al Circolo Magnolia. Un’occasione per incontrare un’ultima volta nel 2019 il proprio pubblico nella propria casa, Milano. E, per festeggiare come si deve, i Canova saranno circondati da tanti amici musicisti che saranno chiamati in veste di ospiti e con i quali la band di “Vita Sociale” condividerà il palco. “Il 7 settembre sarà un concerto speciale perché saluteremo live la nostra Milano” raccontano i Canova “Una fine che rappresenta in realtà un nuovo inizio. Non avremmo potuto fare altro che abbracciare la città a cui siamo più legati e condividere questa grande festa con amici speciali”.

Molte delle sorprese, tra cui gli ospiti, saranno rivelate dalla band nei prossimi giorni. Alla fine del concerto, la festa continuerà con gli amici di WOW Canta Indie Canta Male + Fresh Prince Night.

https://www.magellanoconcerti.it/tour/23/canova-milano-per-sempre

I Canova si esibiranno con la seguente formazione: Matteo Mobrici (voce, chitarra elettrica, piano), Fabio Brando (chitarra elettrica, piano), Federico Laidlaw (basso) e Gabriele Prina (batteria).