C’era una volta la questione dei Navigli. La dico chiara e la dico breve, così la possono capire tutti. Se arrivano le Olimpiadi io penso si debba riconsiderare l’opzione di iniziare subito i lavori per riaprire i Navigli e rimandarla a data da destinarsi. Del resto, se vuoi continuare a vivere in una casa non ti metti a ristrutturare bagno, salotto, camera da letto e cucina insieme. A meno che non si voglia dormire sul balcone. E visto che non possiamo trasferire tutti i milanesi a Sesto San Giovanni…