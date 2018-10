Michael Bublé, in uscita oggi il nuovo singolo “Love You Anymore” (VIDEO)

È “Love You Anymore” il primo singolo di Michael Bublé che anticipa la pubblicazione di love , il suo nuovo album in uscita il 16 novembre, a due anni dal suo precedente lavoro discografico. “Love You Anymore”, scritto da Charlie Puth, cantante, autore, produttore e più volte nominato ai Grammy , è uscito oggi in radio e negli store digitali oggi venerdì 12 ottobre.

Tra gli altri brani dell’album, alcuni classici del repertorio americano, la sognante “When I fall in love”, una tormentata versione di un altro standard di Rogers & Hart, “My Funny Valentine”, l’allegra “When You’re Smiling”, lo swing di “Such A Night” e i brani scelti personalmente da Michael come “Unforgettable”, “Help Me Make It Through The Night” e “I Only Have Eyes For You”. A questi si aggiungono la commovente “La Vie En Rose” – in cui Bublé duetta con la cantante francese Cecile McLorin Salvante e un altro inedito composto da Michael stesso, “Forever Now”, in cui dà prova ancora una volta delle sue innegabili qualità compositive, come già aveva fatto in passato con hit come “Home”, “Haven’t Met You Yet” e “Everything”. L’album si chiude con un brano che lascia senza respiro, “Where or When”.

“Love” è stato prodotto da David Foster, da uno dei collaboratori di Michael di sempre Jochem van der Saag e dallo stesso Michael Bublé. Questo trio di produttori è stato in grado di trasportare in musica ciò che Michael aveva in mente, arricchendolo con arrangiamenti seducenti che fanno da sfondo alla vocalità più unica che rara di Michael Bublé.

Di seguito la tracklist dell’album:

When I Fall In Love (Edward Heyman/Victor Young) I Only Have Eyes for You (Al Dubin/Harry Warren) Love You Anymore (Charlie Puth/Johan Carlsson/Ilsey Juber/Scott Harris) La Vie En Rosefeat.Cécile McLorin Salvant (Edith Piaf/Louiguy/Marquerite Monnot) My Funny Valentine(Lorenz Hart/Richard Rodgers) Such a Night(Lincoln Chase) Forever Now(Michael Bublé/Alan Chang/Tom Jackson/Ryan Lerman) Help Me Make It Through the Nightfeat. Loren Allred (Kris Kristofferson) Unforgettable (Irving Gordon) When You’re Smiling(Mark Fisher/Joe Goodwin/Larry Shay) Where or When(Lorenz Hart/Richard Rodgers)

Bonus tracks nella versione deluxe: