Oggi, sabato 7 e domani, domenica 8 luglio, torna a Parco Tittoni di Desio (Mb) il tradizionale appuntamento per gli amanti dell’oriente e non solo: con l’Oriente day (apertura cancelli 11.00 — inizio spettacolo 22.00 — Ingresso gratuito (dalle 19 ingresso € 5), quest’anno riprogrammato in una versione particolarmente ricca, i visitatori vivranno due giorni dedicati al benessere, cibo, musica e arti orientali. Workshop (tra i tanti, yoga della risata e meditazione), laboratori (come musicoterapia e cucina orientale), corsi e trattamenti animeranno il parco.

Il primo giorno del festival, sabato 7 luglio, il gran finale inizia alle 22 ed è affidato a PANJABI MC, dj e produttore musicale britannico di origini indiane famoso in tutto il mondo come creatore di un sound che fonde la musica punjabi tradizionale con hip hop, R & B e dance.

Il suo disco più famoso, Mundian To Bach Ke, ha dominato le classifiche in vari Paesi del mondo, raggiungendo il primo posto in Italia e Belgio.

Con altri singoli di successo come Jogi, Jatt Ho Giya Sharabee, Kori (Giddah) e Snake Charmer, Panjabi MC è cresciuto fino a diventare uno dei produttori più ricercati al mondo.

Alle 23.30, sempre sabato 7 luglio, la festa va avanti con il Fluo Party. Tra le varie attività il bazar, i giochi di luce, il bodypainting e il facepainting (cuffie silent € 5).