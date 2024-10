Opera San Francesco, 65 anni a fianco dei poveri

Opera San Francesco per i Poveri presenta gli appuntamenti del mese di ottobre per ritrovarsi e riflettere intorno a temi di solidarietà, ecologia e comunità: torna Insieme a San Francesco Oggi; tante le proposte dal 3 fino al 26 ottobre per riscoprire l’attualità degli insegnamenti del santo di Assisi e per conoscere da vicino le attività di OSF, presente a Milano dal 1959 e che quest’anno celebra i 65 anni a fianco delle persone fragili.

Secondo i dati dell’ultimo Bilancio Sociale, nel 2023 sono state accolte oltre 30mila persone da 130 paesi del mondo. Le due mense hanno distribuito quotidianamente 2800 pasti. Ogni giorno si contano 107 docce e 32 cambi d’abito. Il Poliambulatorio ha garantito 111 visite giornaliere oltre alla distribuzione dei farmaci.

Tra gli appuntamenti in programma, giovedì 10 ottobre alle 20:45 la proiezione gratuita del film Green Border con la regia Agnieszka Holland, una pellicola importante sul tema dei migranti. L’ingresso al Centro Francescano Culturale Artistico Rosetum, in via Pisanello, 1 a Milano è libero su prenotazione cliccando qui, fino a esaurimento posti.

Venerdì 18 ottobre alle 20:45 sarà ospite nella Chiesa dei Frati Cappuccini di viale Piave Stefano Mancuso con una lezione dal titolo Impariamo dalla solidarietà delle piante.

Una lectio che parte dalla sua idea di quali possano essere le strategie da mettere in atto per rendere la nostra presenza sul pianeta compatibile con il nostro futuro. Siamo una specie senza limiti: come fare a non mangiarsi la Terra? Ci salveremo solo assieme.

Per registrarsi a questo evento scrivere una mail a eventi@operasanfrancesco.it o telefonare alla segreteria eventi OSF: 02 77122401.

Chiudono il festival i laboratori Il valore delle cose per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni organizzati da OSF in collaborazione con MUBA – Museo dei Bambini Milano via E. Besana 12, Milano per avvicinare i più piccoli all’educazione finanziaria e ai temi di cittadinanza responsabile in modo giocoso e divertente. Appuntamento sabato 19 e domenica 20 ottobre alle10:30, 14:00, 16:00. La prenotazione online è obbligatoria con prevendita di 1 euro su http://ticketing.muba.it/ a partire dal 14 ottobre.

Infine, inaugura sabato 26 ottobre alle 17 al Museo dei Cappuccini di via Kramer 5 la mostra “San Francesco e le stimmate: una visibile passione” in occasione dell’800esimo anniversario dell’eccezionale evento della stimmatizzazione del Santo di Assisi. La mostra rimarrà aperta fino al 25 gennaio 2025.

Ascolta l’intervista a fra Marcello Longhi, Presidente di OSF