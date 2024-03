ROMA (ITALPRESS) – Nel 2023, rispetto all’anno precedente, l’export nazionale, secondo quanto rileva l’stat, risulta stazionario ed è la sintesi di dinamiche territorialimolto differenziate: l’aumento delle esportazioni è marcato per il Sud, +17%, e più contenuto per il Nord-ovest, mentre si registra una flessione per il Nord-est e il Centro e una netta contrazione per le Isole, -21%.

