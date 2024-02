ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea e l’International Financial Corporation della Banca Mondiale hanno firmato un accordo per sostenere gli investimenti legati alla ricostruzione in Ucraina. L’Unione Europea fornirà fino a 90 milioni di euro in garanzie finanziarie. Si prevede che gli investimenti mobilitati nell’ambito dell’accordo da parte del settore privato raggiungeranno oltre 500 milioni di euro in tutti i settori. Tra questi le infrastrutture essenziali e la produzione di beni e la promozione della decarbonizzazione.

