Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, conversando con i giornalisti, ha commentato la proposta di Legge regionale per l’assistenza psicologica al paziente oncologico e onco-ematologico presentata dagli azzurri al Consiglio regionale del Lazio: “Questa iniziativa segue quella già presa dal Parlamento a firma del nostro gruppo parlamentare, che si preoccupa non soltanto delle necessarie attenzioni nel momento del problema e dell’emergenza della malattia, ma anche del dopo. Questo per far sì che le Regioni possano poi completare nell’ambito del quadro costituzionale quelle che sono le responsabilità sul territorio”. xl5/vbo/gtr