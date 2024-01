FORLÌ (ITALPRESS) – “Abbiamo dimostrato che la revisione del Pnrr era non solo possibile ma anche doverosa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Forlì, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, in visita nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna.

sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)