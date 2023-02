Gli agenti della Polizia di Stato, nei territori di Licata, Gela, Catania e Campobello di Licata, hanno dato esecuzione a 25 misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, nonché di altri reati di diversa tipologia, ma tutti connessi alle varie fasi di commercializzazione della droga e, in alcuni casi, anche di armi. In carcere sono finite 25 persone, di cui 14 di Licata, una di Canicattì, sei di Gela, due di Catania e due campani. vbo/gsl