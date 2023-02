Arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di quattro persone. Sono accusate di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. I dipendenti, con contratti di lavoro part-time, erano in sostanza costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio per 10/11 ore giornaliere, per una retribuzione di circa 500 euro mensili (pari a 1,85 euro per ciascuna ora lavorativa) senza vedere assicurato, in molti casi, neanche il riposo settimanale.

pc/gtr