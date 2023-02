ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo un treno che si chiama Italia e se una parte dovesse essere rallentata viene a rallentarsi tutto il Paese. Io mi auguro che con questa legge ci sia un locomotore che tira e uno che spinge, perchè se tutti e due spingeranno nella stessa direzione avremo un’Italia ad alta velocità”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, in conferenza stampa al termine del cdm. “E’ la scommessa che oggi abbiamo fatto e che andrà in Parlamento per i successivi passaggi”, aggiunge.

