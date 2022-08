Sale il tasso di positività e calano i ricoveri

A fronte di 32.129 tamponi effettuati, sono 4.654 i nuovi positivi (14,4 %); ieri era al 10%. Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid di mercoledì 17 agosto. I ricoverati in terapia intensiva sono 27 (-3). I ricoverati non in terapia intensiva sono 891 (-26). Si registrano 11 nuovi decessi. A Milano e provincia i nuovi casi sono 1.055 di cui 363 a Milano città.

– i tamponi effettuati: 32.129, totale complessivo: 40.513.789

– i nuovi casi positivi: 4.654

– in terapia intensiva: 27 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 891 (-26)

– i decessi, totale complessivo: 41.998 (+11)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.055 di cui 363 a Milano città;

Bergamo: 517;

Brescia: 719;

Como: 291;

Cremona: 279;

Lecco: 127;

Lodi: 141;

Mantova: 343;

Monza e Brianza: 321;

Pavia: 271;

Sondrio: 98;

Varese: 379.