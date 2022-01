Covid, Lombardia: tasso positività al 19,8%, in aumento i ricoveri

A fronte di 67.449 tamponi effettuati, sono 13.421 i nuovi positivi (19,8%). In aumento i ricoveri: in terapia intensiva sono 3 in più (219 in totale) mentre nei rprati ci sono 95 pazienti in più (totale 2.147). I decessi sono stati 19, totale complessivo: 35.159. I nuovi casi per provincia: Milano: 4.475 di cui 1.794 a Milano città; Bergamo: 1.175; Brescia: 1.585; Como: 865; Cremona: 302; Lecco: 314; Lodi: 371; Mantova: 304; Monza e Brianza: 1.376; Pavia: 638; Sondrio: 114; Varese: 1.285.