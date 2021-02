Covid, Lombardia: 1.764 nuovi casi per un rapporto del 4,6%, 29 i decessi

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 1.764 a fronte di 38.296 tamponi per un rapporto del 4,6% . Si registrano 29 nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 1.715 e le persone in terapia intensiva sono 363; 10 in meno di ieri. Sono 3.740 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 47 in più di ieri. Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi: Milano 500 di cui 209 a Milano città; Bergamo 121; Brescia 381; Como 107; Cremona 57; Lecco 58; Lodi 37; Mantova 117; Monza e Brianza 105; Pavia 115; Sondrio 43 e Varese 55.

Ads