Presidio per la Global Sumud Flottilla ieri sera a Milano come in altre città d’Italia. A promuoverlo la Cub, dopo l’attacco della scorsa notte alle imbarcazioni dirette a Gaza. Alla protesta, davanti a Palazzo Marino, hanno preso parte alcune centinaia di persone fra associazioni palestinesi, centri sociali fra cui il Vittoria e il Lambretta, Rifondazione Comunista, studenti e militanti della sinistra o dell’area antagonista anche di una certa età. Fra gli ombrelli, si sono succeduti gli interventi di diversi manifestanti. Molte le critiche al Governo e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusati di essere “complici del Governo genocida israeliano” e di essere “assassini” come il premier israeliano Benjamin Netanyahu. E’ stato più volte affermato che “le mobilitazioni continueranno senza fermarsi perché il popolo le condivide”.
Presidio per la Global Sumud Flottilla a Milano: manifestazione permanente per Gaza
