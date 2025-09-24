Urbanistica, Famiglie Sospese: a Milano 40 mila case a rischio abuso edilizio

Ci sarebbero oltre 1.200 edifici con 40 mila case a rischio di abuso edilizio e, senza un intervento del Governo, sarà caos. A denunciarlo il Comitato Famiglie Sospese che rappresenta gli acquirenti degli immobili sequestrati e bloccati.

Di
Luca Levati
Milano,Italy Edifici e urbanistica pianificazione e lo sviluppo della città, con particolare attenzione alla costruzione e alla regolamentazione degli edifici, sia esistenti che di nuove costruzioni In the photo:location di edifici nell'urbanistica nuova e in costruzione (Ipa Agency)

A Milano ci sarebbero oltre 1.200 edifici con 40 mila case a rischio di abuso edilizio e, senza un intervento del Governo, sarà caos. A denunciarlo il Comitato Famiglie Sospese che rappresenta gli acquirenti degli immobili sequestrati, bloccati o dei cantieri non ancora partiti a causa dell’inchiesta sull’urbanistica della Procura di Milano e che domani pomeriggio incontreranno il presidente del Tribunale Fabio Roia. “Con l’estensione dell’inchiesta ad altri due interventi immobiliari – The Syre e Nest, quest’ultimo già completato – il Comitato delle Famiglie Sospese ha elaborato un elenco dei palazzi costruiti a Milano negli ultimi dieci anni con almeno uno dei vizi normativi e procedurali ritenuti tali dalla Procura della Repubblica di Milano e che quindi potrebbero essere oggetto di accertamenti nei prossimi mesi. È giusto che i cittadini siano informati e preparati. – dichiara Filippo Maria Borsellino, portavoce del Comitato. – Da un momento all’altro altre migliaia di famiglie potrebbero trovarsi a vivere un incubo inaspettato che mette a rischio la certezza della loro casa”.

“Sulla base delle informazioni pubblicate dal Comune di Milano per il periodo 2010–2023, risultano 885 titoli edilizi di demolizione e ricostruzione qualificati come nuova costruzione residenziale (Dia, Scia o Permessi di Costruire), escludendo gli interventi di semplice ristrutturazione. Considerando i soli edifici con almeno 8 piani fuori terra, quindi oltre 25 metri di altezza, emerge un dato rilevante: 366 fabbricati risultano potenzialmente abusivi poiché, secondo recenti interpretazioni normative che si rifanno alla legge urbanistica del 1942, tali interventi avrebbero richiesto un Piano Attuativo e non un titolo edilizio diretto. – spiega il Comitato – A Milano si stimano 366 fabbricati potenzialmente abusivi (un fabbricato = un titolo edilizio); 685 palazzine potenzialmente abusive (alcuni titoli comprendono più corpi di fabbrica, ad esempio LAC ha un unico titolo edilizio, ma 3 palazzi); 20.520 abitazioni potenzialmente abusive e 8.426.292 mc costruiti potenzialmente in modo abusivo”. “Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto tante segnalazioni da milanesi preoccupati per la regolarità dei loro immobili. Costruttori e Comune sostengono di aver operato secondo le regole, ma la Procura non sembra condividere questa versione. E intanto ogni giorno che passa, altri cittadini si ritrovano con la propria casa sotto inchiesta. Non possiamo permettere che il silenzio istituzionale si traduca in un ulteriore danno per chi ha investito i risparmi di una vita”, aggiunge Borsellino.

Luca Levati
Luca Levati
