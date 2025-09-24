Rocca “Nuova terapia intensiva al Sant’Eugenio di Roma”





ROMA (ITALPRESS) – “Il Sant’Eugenio sta tornando centrale e di questo ne sono particolarmente orgoglioso. Ci sono grandi eccellenze e straordinari professionisti”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione dell’inaugurazione della terapia intensiva insieme a nuovi servizi e apparecchiature all’interno dell’ospedale dell’Eur, a Roma. “È opportuno che possano lavorare con tecnologie, spazi e percorsi adeguati, quindi oggi insieme a questa Tac la centralità sono i posti letto, perché ci aiutano a deflazionare la pressione sui pronto soccorso. Questo è un lavoro importante che stiamo proseguendo su tutta la regione – inoltre ha aggiunto Rocca -, non è da trascurare l’aspetto dell’antisismica e la messa in sicurezza delle strutture ospedaliere che stiamo facendo ovunque insieme all’antincendio”. xl5/vbo/mca1