Presentata la Winners Cup: in campo 250 ragazzi che lottano contro il tumore

È giunta alla sua sesta edizione la manifestazione del Csi Centro sportivo italiano, torneo in cui scendono in campo squadre formate esclusivamente da ragazzi in cura o dimessi da reparti di oncologia. La competizione, che si terrà sabato prossimo.

Massimo Achini, presidente del Centro Sportivo Italiano Comitato di Milano.

È giunta alla sua sesta edizione la “Winner Cup 2025” del Csi Centro sportivo italiano, torneo in cui scendono in campo squadre formate esclusivamente da ragazzi in cura o dimessi da reparti di oncologia. La competizione, che si terrà sabato prossimo, è stata presentata questa mattina a Palazzo Lombardia da Massimo Achini, presidente del Centro Sportivo Italiano Comitato di Milano; Federica Picchi, sottosegretario regionale a Sport e Giovani, assieme ad Aurora, Simone, Davide e Chiara, alcuni dei protagonisti della Winner Cup. “È un torneo unico al mondo – ha detto Achini – in cui giocheranno più di 250 ragazzi divisi in 16 squadre in rappresentanza di 30 reparti di oncologia pediatrica di tutto il Paese e di quattro Paesi europei”. “La manifestazione porta con sé un messaggio importante per chi sta vivendo il dramma della malattia: si può tornare a vivere, sorridere e giocare. In generale porta un messaggio ai giovani che si sentono disorientati: quando la vita diventa faticosa bisogna dare il meglio di sé”. Picchi ha sottolineato come “questi ragazzi, così legati alla vita, hanno reagito alle loro difficoltà e devono essere un modello per i giovani che prendono con superficialità alcuni momenti e alcune relazioni”.

La parola è poi passata ai ragazzi della Winner Cup. “È la quarta volta che partecipo alla gara – ha affermato Aurora – e quest’anno ci sarò in ottica di ambassador, come aiuto per organizzare l’evento. Per me è importante perché ti fa capire che non si è soli quando si affrontano queste difficoltà e bisogna condividere i momenti con le persone care”. Ha concordato Davide, che alla Winner Cup ha visto che “c’erano molti ragazzi che potevano capirmi. Per me è stato un punto di svolta e ho potuto fare amicizie che sono durate negli anni”.In questo percorso – ha spiegato Chiara – ci sono tante gioie e dolori. Io gioco per chi non può e dico sempre che mi devo ‘mangiare la vita’ perché non so cosa potrebbe succedere e sono fortunata ad essere qui”. Simone, invece, parteciperà come allenatore. “È un modo per mettere sul campo ciò che ho imparato indirettamente con la mia esperienza e per mandare un messaggio ai ragazzi che stanno ancora male. Sono stimolato a far bene perché devo compensare tutta la fatica che i medici hanno fatto per me in questi anni di cura”. Durante la conferenza sono intervenuti Carola Mangiarotti, vicepresidente del Coni; Claudio Pedrazzini, vicepresidente vicario Coni Lombardia; Alberto Bassani, Community Relations coordinator dell’Inter; lo scrittore Gianfelice Facchetti e Luca Gotti, direttore regionale di Bper Banca.

