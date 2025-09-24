Milano, zone rosse prorogate fino a dopo le Olimpiadi

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito oggi in Prefettura e al quale hanno partecipato anche il sindaco Giuseppe Sala e il suo collega di Rozzano Mattia Ferretti, ha valutato positivamente ‘l’adozione di un nuovo provvedimento prefettizio che dispone per ulteriori sei mesi’ la proroga delle zone rosse. Nello specifico le zone rosse sono, per quanto riguarda Milano, le aree della Stazione Centrale, di Porta Garibaldi, di Rogoredo, di piazza del Duomo, delle Colone di San Lorenzo, dei Navigli e della Darsena e di via Padova mentre per Rozzano si tratta del quartiere dei Fiori. “Il tavolo, all’esito dell’analisi dei risultati derivanti dall’applicazione dell’ordinanza prefettizia adottata il 27 marzo scorso relativamente al periodo primo aprile – 30 settembre, ha esaminato positivamente l’attività svolta che ha consentito di innalzare il livello di sicurezza. Dalla data di istituzione delle zone rosse a oggi, infatti, i controlli effettuati dalle Forze di Polizia hanno portato complessivamente all’identificazione di 463.250 persone e all’emissione di 3.459 ordini di allontanamento, di cui 886 per reati in materia di stupefacenti, 902 per reati contro la persona, 1300 per reati contro il patrimonio e 374 per altri reati. – spiega la Prefettura – Il nuovo provvedimento risponde alla necessità di garantire ai cittadini migliori condizioni di sicurezza, anche a fronte degli importanti appuntamenti e delle varie iniziative che coinvolgeranno Milano nei prossimi mesi, che comprenderanno importanti eventi culturali, economici e sportivi. Tra questi i Giochi Olimpici e Paralimpici ‘Milano Cortina 2026, che si terranno nel periodo dal 6 febbraio al 15 marzo 2026, per i quali a breve occorrerà procedere alla realizzazione di imponenti allestimenti organizzativi”.