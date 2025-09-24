Milano diventa capitale dello Sport e della Salute per 3 giorni

Tre giorni dedicati a salute, sport e sostenibilità. Da giovedì 25 a sabato 27 settembre, in Piazza Città di Lombardia, a Milano, è in programma ‘One Health Day’, evento gratuito e aperto a tutti che propone un grande laboratorio a cielo aperto dedicato al tema della salute coniugata allo sport. Con la collaborazione di Regione Lombardia e con il patrocinio di Coni, Cip e delle federazioni sportive, nonché di associazioni ed enti di cultura, l’appuntamento vuole coinvolgere istituzioni, università, Irccs, realtà di volontariato e territoriali. L’obiettivo è favorire un dialogo ampio e partecipato sui temi della visione One Health.

Domani, 25 settembre, alle 11.30, l’apertura ufficiale del programma con l’esibizione in Piazza Città di Lombardia della Fanfara dei Bersaglieri e, a seguire, a partire dalle ore 12.30, l’inaugurazione ufficiale dell’evento con la presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e del sottosegretario allo Sport e Giovani, Federica Picchi.