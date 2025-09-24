Meda sommersa dall’alluvione: il comune lancia un appello ai volontari

Pesanti i danni per il maltempo di lunedì. Migliaia di famiglie sono rimaste senza corrente, le strade sono piene di fango, le cantine allagate.

Di
Paola Farina
-
0
313
Una delle città più colpite dall’alluvione di lunedì è Meda, in Brianza. L’esondazione del torrente Tarò ha provocato allagamenti ovunque. Le immagini delle strade trasformate in fiumi, con l’acqua che arriva fino ai tetti delle auto, sono impressionanti. I danni sono enormi.  Numerose famiglie sono rimaste senza corrente elettrica. Il comune chiede aiuto e lancia un appello a chi vuole dare una mano come volontario.  
Per farlo, occorre mandare un Sms  al numero  345 7112105 scrivendo come testo: “Voglio aiutare”.

“Questa iniziativa è basata esclusivamente sulla volontà di aiutare e non comporta alcun rapporto contrattuale o economico tra volontari e richiedenti – sottolinea il comune di Meda  –  I volontari operano secondo le proprie possibilità e responsabilità, mentre chi richiede l’intervento è tenuto a garantire tutte le condizioni di sicurezza e a sollevare da ogni responsabilità il gruppo organizzatore”.
Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.