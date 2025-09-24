Meda sommersa dall’alluvione: il comune lancia un appello ai volontari

Una delle città più colpite dall’alluvione di lunedì è Meda, in Brianza. L’esondazione del torrente Tarò ha provocato allagamenti ovunque. Le immagini delle strade trasformate in fiumi, con l’acqua che arriva fino ai tetti delle auto, sono impressionanti. I danni sono enormi. Numerose famiglie sono rimaste senza corrente elettrica. Il comune chiede aiuto e lancia un appello a chi vuole dare una mano come volontario.
Per farlo, occorre mandare un Sms al numero 345 7112105 scrivendo come testo: “Voglio aiutare”.
“Questa iniziativa è basata esclusivamente sulla volontà di aiutare e non comporta alcun rapporto contrattuale o economico tra volontari e richiedenti – sottolinea il comune di Meda – I volontari operano secondo le proprie possibilità e responsabilità, mentre chi richiede l’intervento è tenuto a garantire tutte le condizioni di sicurezza e a sollevare da ogni responsabilità il gruppo organizzatore”.