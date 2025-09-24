Maltempo, i sindaci brianzoli chiedono lo stato di calamità naturale

I sindaci brianzoli dei comuni fra le province di Monza e Como più colpite dall’alluvione di lunedì hanno avviato le procedure “per consentire a Regione Lombardia di richiedere al Governo lo stato di calamità naturale” per quello che hanno definito “un evento di portata
straordinaria e di inaudita gravità”.
Ciascuno dei Comuni quindi raccoglierà le segnalazioni dei cittadini sui danni subiti e poi le trasmetterà alla Regione. Cittadini e titolari di attività produttive potranno scaricare i
moduli dal sito di ciascun comune. La risposta all’indagine conoscitiva va inviata entro le 10 di venerdì 26 settembre per il Comune di Cesano Maderno
ed entro l 10 di lunedì 29 settembre per tutti gli altri.
“Con tali procedure i Sindaci delle Amministrazioni comunali coinvolte da questi eventi calamitosi si fanno portavoce delle istanze della cittadinanza per il giusto riconoscimento dei danni provocati” hanno scritto in una nota Gianpiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno; Luca Santambrogio, Sindaco di Meda; Alessia Borroni, sindaco di Seveso; Laura Ferrari, sindaco di Lentate sul Seveso;Maria Pia Tagliabue, sindaco di Cabiate; Giovanni Sartori, sindaco di Bovisio Masciago: Paolo Vintani, sindaco di Barlassina e Roberto Allevi, Sindaco di Carimate.