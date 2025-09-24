Maltempo, Como di nuovo sott’acqua

Ancora danni nel Comasco, a causa del maltempo. Nella notte sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia, che si aggiungono ai circa 170 del giorno precedente. Allagamenti gravi si sono registrati dopo la mezzanotte in centro città, dove gli agenti della Polizia locale hanno deciso la chiusura del lungolago e di altre importanti strade, tutte invase da fango e detriti. Situazione nuovamente critica anche in alcuni dei comuni del lago già colpiti nelle ore precedenti, a partire da Faggeto Lario e Blevio – sulla sponda orientale del ramo comasco del lago di Como – colpiti da allagamenti, e Blevio, su sui è caduta

una nuova frana che ha isolato alcune frazioni. Sulla sponda occidentale, danni a Brienno e Laglio, con pietre e detriti sulla carreggiata della Statale Regina. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, critica la situazione su tutte le strade della provincia.