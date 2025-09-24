Il consigliere lombardo Paolo Romano dalla Global Sumud Flottilla: “Ci hanno attaccato”

Attaccata da droni la Global Sumud Flottilla nelle acque internazionali vicino a Creta. A bordo di una delle imbarcazioni c'è anche il consigliere regionale del Pd Paolo Romano. "Serve che il governo Meloni e l'Europa prendano posizione" afferma il consigliere lombardo.

Di
Paola Farina
-
0
262

La Global Sumud Flottilla è stata attaccata da droni nelle acque internazionali vicino a Creta. A bordo di una delle imbarcazioni c’è anche il consigliere regionale del Pd Paolo Romano. “Siamo stati attaccati nel mezzo della notte – racconta Romano sui social –
Per più di tre ore droni hanno sganciato bombe sonore, flashbang e sostanze non identificate sulle nostre barche, per sabotarci ed intimidirci: vogliono bloccare la Global Sumud Flottilla.  Alcune imbarcazioni sono danneggiate, quella su cui sono cfortunatamente no, e noi stiamo bene. A Gaza nel frattempo stanotte é stato di nuovo l’inferno in terra, con attacchi anche sullo Shifa Hospital, decine di morti e centinaia di feriti”.

“BASTA, serve che il governo Meloni e l’Europa prendano posizione, subito – afferma il consigliere lombardo – . Dateci una mano. Noi intanto andiamo avanti: voi da terra tenete l’attenzione su Gaza e fatevi sentire”

