Flotilla, Meloni “Condanna su accaduto, ma richiamo a responsabilità”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La mia condanna di quanto accaduto stanotte è totale e stiamo facendo le nostre indagini per avere certezze sulla responsabilità. Dopodichè il ministro Crosetto ha autorizzato nave Fasan ad avvicinarsi per garantire dove fosse necessario soccorso e assistenza alle persone che dovessero essere in pericolo, anche se non è previsto l’uso della forza militare”. Così la premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa da New York, tornando sul caso Flotilla. “Voglio dire che tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabile. Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità e infilarsi in uno scenario di guerra per consegnare gli aiuti a Gaza, che il governo italiano e le autorità preposte avrebbe potuto consegnare in poche ore”, ha aggiunto.

Fonte video: Palazzo Chigi